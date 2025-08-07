Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за семь лет посетит Китай. Это произойдет после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин за покупку Индией российской нефти. Визит запланирован на конец августа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По информации издания, Моди посетит 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда входит и РФ. Мероприятие пройдет 31 августа - 1 сентября в китайском Тяньцзине. Это, как отметили в агентстве, станет "очередным признаком дипломатического потепления в отношениях с Пекином на фоне роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами".

В последний раз Моди был в Китае в 2018 году, после этого отношения Индии и КНР резко ухудшились из-за военного столкновения вдоль спорной границы в Гималаях в 2020 году. В октябре прошлого года Моди и глава КНР Си Цзиньпин провели переговоры в кулуарах саммита БРИКС в России, что привело к потеплению отношений стран.

Напомним, на фоне санкций Трампа Индия и Россия договорились усилить экономическое сотрудничество.

Также президент Бразилии планирует обсудить с лидерами Индии и Китая совместный ответ БРИКС на пошлины США. Страна намерена начать переговоры с Моди уже в четверг, после чего связаться с председателем КНР Си Цзиньпином и другими лидерами.