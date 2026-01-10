В Соединенных Штатах "перевернули" пищевую пирамиду.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе радикально изменила пищевые рекомендации для граждан США, "перевернув" ранее принятую в Америке пирамиду пищевой ценности.

Если раньше американцам рекомендовали отдавать предпочтение крупам и хлебу, к которым предполагалось добавлять фрукты и овощи, то теперь их место заняли стейки и молочные изделия, а крупы и хлеб переместили в самый низ пирамиды. Слоган новой пирамиды - "ешьте настоящую еду". Он отсылает к проблеме с питанием многих американцев, основу рациона которых составляют полуфабрикаты, вызывающие проблемы со здоровьем при длительном употреблении.

NYT отмечает, что идеологом "переворачивания" пищевой пирамиды был министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший, который критиковал предыдущие федеральные советы по питанию как причину плохого здоровья американцев.

Такие резкие изменения породили волну мемов в интернете. Пользователи вспомнили, что буквально те же самые изменения ("переворачивание") в пищевой пирамиде были предсказаны мультсериалом "Южный Парк" одиннадцать лет назад.

Дискуссии вокруг диетических рекомендаций в США связаны с тем, что американцы уже давно страдают от проблем с качеством питанием. По статистике, в Северной Америке проживает самое большое количество людей с ожирением в мире.

