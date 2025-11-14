Администрация президента США Дональда Трампа дала указание сотрудникам визового отдела рассматривать диабет, онкологию, неврозы и ожирение, как основания для отказа во въезде.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы Государственного департамента.

Как выяснилось, теперь в Штатах обязали учитывать здоровье заявителя.

"Некоторые заболевания, включая... сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, рак, диабет, метаболические и, неврологические заболевания, а также психические расстройства, могут требовать ухода стоимостью в сотни тысяч долларов", – говорится в документе.

Отмечается, что также руководство госдепартамента предписывает отказывать в визах тем, кто достиг пенсионного возраста, имеет пожилых родителей или иждивенцев с инвалидностью.

В июне стало известно, что Государственный департамент будет проверять социальные сети заявителей, которые хотят попасть в США по студенческой визе.

При этом не так давно в США сняли ограничение на доступ граждан Венгрии к программе безвизового въезда.