Государственный департамент будет проверять социальные сети заявителей, которые хотят попасть в США по студенческой визе, - сообщает CNN.

По данным издания, Госдепартамент США заявил посольствам и консульствам, что они должны проверять заявителей на получение студенческих виз на наличие "враждебного отношения к нашим гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам".

Новые рекомендации были направлены в дипломатические представительства США по всему миру. В частности, известно, что во время проверки будет рассмотрено "полное онлайн-присутствие" заявителей на получение студенческих и обменных виз.

У заявителей требуют сделать свои профили в социальных сетях публичными в рамках новой проверки. В то же время отмечается, что "ограниченный доступ к онлайн-присутствию или его видимость может быть истолковано как попытка избежать или скрыть определенную деятельность".

Государственный департамент и раньше выборочно проверял социальные сети, подающих заявки на студенческие визы FMJ (речь о неиммиграционных визах F, M и J), обращаясь к ним с рекомендацией держать профили открытыми, но с приходом новой администрации требования ужесточились.

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