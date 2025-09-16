США сняли ограничение на доступ граждан Венгрии к программе безвизового въезда.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила, что всем гражданам Венгрии с 30 сентября снова будет разрешено подавать заявления на получение двухлетней визы с правом многократного въезда.

Это стало очередной отменой санкций, введенных при Джо Байдене против правительства Виктора Орбана. Среди прочего в 2023 году администрация Байдена сократила срок действия визы для венгров до одного года и ограничила её однократным использованием, ссылаясь на соображения безопасности.

В апреле США также сняли санкции, наложенные в связи с предполагаемой коррупцией на главу кабинета министров Орбана Антала Рогана, который курирует часть спецслужб.

Граждане стран-участниц американской программы безвизового режима могут путешествовать в США с туристической целью или для бизнеса на срок до 90 дней без визы. Для этого им просто нужно получить разрешение в электронной системе авторизации поездок (ESTA).

В июне стало известно, что Государственный департамент будет проверять социальные сети заявителей, которые хотят попасть в США по студенческой визе.

А в августе сообщалось, что ведомство проверяет всех обладателей американских виз на нарушение миграционных правил.