С 15 сентября россияне смогут въезжать в Китай на 30 дней по загранпаспорту без специальной визы. Безвизовый режим между двумя странами будет действовать в тестовом режиме в течение года.

Об этом сообщает МИД Китая, передаёт международное информационное агентство Reuters.

Решение принято после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина в Пекине.

Глава Китая заявил, что "китайско-российские отношения выдержали испытание международными изменениями", и что Пекин будет сотрудничать с Москвой, чтобы "способствовать построению более справедливой и более разумной системы глобального управления".

Отметим, что РФ в Азии уже имеет безвиз с: Азербайджаном, Арменией, Брунеем, Вьетнамом, Гонконгом, Грузией, Ираном, Израилем, Казахстаном, Катаром, Кыргызстаном, Лаосом, Макао, Малайзией, Мальдивами, Монголией, Мьянмой, ОАЭ, Оманом, Палестиной, Тайванем, Таджикистаном, Таиландом, Турцией, Узбекистаном, Филиппинами, Южной Кореей. А в Европе только с Беларусью, Боснией и Герцеговиной, Молдавией, Черногорией и Сербией.

Напомним, на встрече с Путиным Си Цзиньпин назвал РФ и Китай основными победителями во Второй мировой войне .

Также Россия, Китай и Монголия подписали меморандум о строительстве двух газопроводов.