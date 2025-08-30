В статье The Telegraph о возможном размещении американских ЧВК в Украине говорится об обсуждении создания над Украиной бесполетной зоны после возможного перемирия.



Издание ссылается на ряд европейских стран, которые обсуждают план поэтапной установки бесполетной зоны над Украиной, чтобы возобновить полеты гражданской авиации.

Для этого системы ПВО и истребители европейских стран должны "прикрыть" небо от возможных российских ударов.

Согласно обсуждаемому плану, первоначально миссия, в рамках которой будут задействованы патрули западных истребителей и наземные системы ПВО, будет направлена ​​на открытие Львовского и других украинских аэропортов на западе страны.

По мере "укрепления доверия" к соблюдению договоренностей о прекращении огня миссия будет расширяться на восток в сторону Киева и других городов.

Отметим, что Киев ещё с начала полномасштабной войны призывал Запад организовать бесполетную зону над Украиной (то есть, взять на себя задачу сбивать российские самолёты и ракеты, которые заходят в воздушное пространство Украины).

Однако страны НАТО отказывались это делать, чтоб не втягиваться напрямую в войну с Россией. Отказ звучал даже на просьбы сбивать ракеты (как это делают армии Альянса во время ракетных атак на Израиль).

Описанный The Telegraph план подразумевает в том числе и разрешение в Украине западных подразделений ПВО.

Россия же неоднократно заявляла, что против любого размещения иностранных войск в Украине.

Ранее мы писали, что в Украине после объявления перемирия могут быть размещены американские ЧВК.

