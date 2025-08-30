В Украине после объявления перемирия могут быть размещены американские частные военные компании (ЧВК). Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, таким образом президент США Дональд Трамп пытается обойти своё обещание не размещать американских солдат в Украине.

Как выяснилось, такая идея обсуждается наряду с общими гарантиями безопасности от "коалиции желающих". ЧВК же помогут в восстановлении линии обороны Украины, защите американских предприятий и создании новых военных баз.

"Присутствие частных наемников послужит сдерживающим фактором, который удержит Путина от нарушения возможного прекращения огня", - заявляет издание.

При этом отмечается, что в рассматриваемых вариантах гарантий безопасности основной упор делается на укреплении ВСУ. На первой линии обороны будут находится только украинские солдаты, которые останутся главной силой сдерживания России в будущем.

В то же время украинская армия будет перевооружена и обучена по стандартам НАТО. Одновременно с этим, согласно плану Украина продолжит закупать американское вооружение и системы ПВО.

В описании же возможных гарантий безопасности издание не упоминает о размещении иностранных регулярных войск в Украине, против чего выступает Кремль, уточняя, что гарантии безопасности могут быть обнародованы уже в эти выходные.

Ранее западные СМИ уже писали, что гарантии безопасности Украине могут включать демилитаризованную зону, которую будут патрулировать войска третьей страны, согласованной Украиной и Россией.

Война в Украине идет 1284-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко продвинулась на севере Донецкой области. Также, по данным Deep State, группа российских военных закрепилась на небольшом участке в Днепропетровской области. В Нью-Йорке прошла встреча главы Офиса президента Ермака и спецпредставителя Трампа Уиткоффа.

НАБУ проводит расследование в отношении производителя ракет "Фламинго".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.