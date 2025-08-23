Между Францией и Италией вспыхнул дипломатический скандал вокруг темы возможной отправки европейских войск в Украину.

Об этом пишет еженедельная греческая газета Protothema.

Так, отвечая на вопрос о возможности отправки итальянских войск в Украину в рамках миротворческого контингента, что обсуждает сейчас "коалиция желающих" во главе с Великобританией и Францией, итальянский вице-премьер Маттео Сальвини сказал, что пусть французский президент Эмманюэль Макрон "сам туда едет" – надевает каску и берёт в руки ружьё.

После этого заявления посла Италии во Франции Эмануэлу Д’Алессандро вызывали в МИД страны и донесли до ее ведома, что слова Сальвини "идут вразрез с климатом доверия и исторических отношений между двумя нашими странами".

Отметим, что это уже не первые резкие высказывания Сальвини в адрес Макрона. В марте вице-премьер Италии назвал президента Франции "сумасшедшим", толкающим Европу к войне с Россией.

Напомним, в 2024 году Сальвини призвал Макрона ехать на войну в Украину без итальянцев.

Как мы также сообщали, премьер Италии Джорджа Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без вступления в НАТО.