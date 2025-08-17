Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "капитуляцией" предложения России по мирному соглашению с Украиной.

Заявление политика прозвучало в ходе видеоконференции "коалиции желающих", передаёт местный телеканал BFMTV.

"Сегодня есть только одно государство, которое предлагает мир, который был бы капитуляцией, – это Россия", – сказал Макрон.

По его словам, "не может быть и речи о территориальной дискуссии по Украине без законных, демократически избранных лидеров Украины".

Также нужна "увязка любого территориального вопроса с гарантиями безопасности", которые будут включать финансирование украинской армии.

"Любое соглашение, которое основано на отсутствии украинской армии, на сокращении украинской армии, было бы неискренним соглашением, которое обязательно не будет соблюдаться. Поэтому формат украинской армии является первым столпом этих гарантий безопасности", – сказал Макрон.

Второй "столп" гарантий Украине, по его словам – это ввод западных военных в Украину.

"Несколько государств готовы это сделать, начиная от тренировок и логистики и заканчивая присутствием в негорячих точках, то есть не на линии фронта, не на спорных территориях, а чтобы на стороне Украины присутствовали союзные силы. Мы представим это, спросив также Соединенные Штаты Америки, в какой степени и в какой степени они готовы присоединиться к последним, поскольку они поставили себя за стол гарантий безопасности и подтвердили это", – сказал Макрон.

В то же время Макрон допустил, что Украина признает потерю территорий. Но условием должны стать гарантии безопасности.

"Ни одна страна не может принять потерю территорий, если у неё нет гарантий безопасности для оставшейся территории", - заявил французский президент после встречи "коалиции желающих".

"Страна вполне может в рамках перемирия, прекращения огня или мирного договора, признать утрату территорий. Она не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены. Это не противоречит международному праву, но это очень серьезная уступка", - сказал Макрон.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон поддержал схему Зеленского в переговорах с Россией.

Как мы также солбщали, в Украине недовольны итогами встречи Трампа и Путина, считая их"ударом в спину" и "капитуляцией".