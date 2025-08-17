Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф очень высоко оценивает результат российско-американских переговоров относительно гарантий безопасности для Украины после урегулирования военного конфликта с РФ.

Об этом Уиткофф заявил в эфире американского телеканала CNN.

По словам спецпредставителя Трампа, Вашингтон и Москва уже достигли согласия по этому вопросу, теперь "решение остаётся за Киевом".

"Мы договорились о прочных гарантиях безопасности, которые я бы назвал переломными. Мы не думали, что окажемся настолько близки к согласию о защите по статье 5-й со стороны Соединённых Штатов, о законодательном закреплении в Российской Федерации обязательства не захватывать другие территории, когда мирное соглашение будет зафиксировано, о законодательном закреплении в Российской Федерации обязательства не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет", – сказал спецпосланник президента США.

Также он сообщил, что в понедельник на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне глава Белого дома Дональд Трамп обсудит вопрос оккупированных территорий.

Отметим, сегодня на пресс-конференции в Брюсселе Зеленский заявил, что не знает, о каких гарантиях идёт речь и заявил, что видит в качестве таковых финансирование ВСУ со стороны Евросоюза при сохранении военных поставок от США.

Ранее в Bloomberg писали, что предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с 5-й статьей НАТО будет затруднительным.

Напомним, Трамп высказался против включения НАТО в гарантии безопасности для Украины.