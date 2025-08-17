Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон ему предложат подписать мирное соглашение. Он должен будет объявить выборы в Украине и уйти с политической сцены.

Об этом заявил украинский политолог Владислав Оленченко в эфире у журналистки Натальи Мосейчук.

"В понедельник Зеленскому предложат подписать широкое, всеобъемлющее мирное соглашение и объявить выборы в Украине - потому что мир. Вот что ему за это пообещают: полные гарантии личной безопасности, безопасности членов его семьи, сохранность капиталов и возможность стать режиссёром в Голливуде или политиком. Его попытаются "купить", убеждая, что у него больше не осталось никакого выхода", - заявил Оленченко.

По его мнению, в США Зеленского будут отговаривать от участия в новых выборах.

"Зачем ему участвовать в выборах - он ведь их проиграет. Ему так и будут говорить: "Ты устал, тебе пора отдыхать". Какие выборы? Какая политика? Ты ведь и так пришёл на короткий срок, а получилось как получилось. Оно тебе не нужно. Ты уже всё сделал, соглашайся - все за", - добавил Оленченко.

Напомним, что в понедельник Зеленский прилетает к президенту США Дональду Трампу для обсуждения условий Владимира Путина по мирному соглашению.

Также западные СМИ пишут, что уже 22 августа может состояться встреча Зеленского, Трампа и Путина. Однако, как уточняют медиа, Трамп начнет подготовку трехсторонней встречи, только если переговоры с Зеленским в понедельник пройдут успешно.