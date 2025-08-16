Сразу несколько западных СМИ назвали предположительную дату встречи трех президентов: США - Дональда Трампа, России - Владимира Путина и Украины - Владимира Зеленского.

По данным портала Axios, США хотят провести эту встречу уже в следующую пятницу, 22 августа.

"Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора (то есть европейским лидерам - Ред.), что хочет провести трехсторонний саммит "быстро" уже 22 августа", - сообщило издание со ссылкой на два источника.

Вскоре телеканал CNN подтвердил, что Трамп хочет к 22 августа организовать встречу с Путиным и Зеленским, о чем он сказал европейским лидерам.

Однако глава Белого дома начнет подготовку трехсторонней встречи, только если переговоры с Зеленским в Овальном кабинете в понедельник пройдут успешно.

Европейские чиновники ожидают, что в этих переговорах примет участие как минимум один лидер из Европы, но пока неизвестно, кто именно.

А главный редактор отдела политики Deutsche Welle Михаэла Кюфнер сообщила в Х, что европейских лидеров напрямую не приглашали на переговоры Трампа и Зеленского в понедельник.

"Но Зеленскому дали понять, что он может взять с собой европейских партнеров. Что именно это означает, сейчас уточняется, и мы ожидаем принятия решений на этой основе", — написала Кюфнер со ссылкой на источники в правительстве Германии.

