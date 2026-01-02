Председатель чешской палаты депутатов Томио Окамура в поздравлении сограждан с Новым годом в жёстких выражениях выступил против поставок оружия Украине и раскритиковал коррупцию в высших эшелонах украинской власти.

Его речь транслировали чешские телеканалы.

По словам парламентария, нельзя "поддерживать совершенно бессмысленную войну".

"Нельзя покупать оружие на деньги, принадлежащие чешским пенсионерам или гражданам с инвалидностью и семьям с детьми, и отправлять их, чтобы вести совершенно бессмысленную войну. Мы не можем отдавать деньги наших граждан иностранцам только потому, что этого хочет провоенная пропаганда", - сказал Окамура.

"Я верю, что наша республика спрыгнет с брюссельского поезда, который, несмотря на предупреждения правительства США, движется к третьей мировой войне", - добавил политик.

Он также раскритиковал западную Европу за попытки разогреть свой ВПК, принудив Чехию покупать "неэффективное оружие".

"Я понимаю, что для Запада нормально, когда мы платим западным производителям вооружений за неэффективное оружие, которое россияне уничтожают ещё до попадания на фронт", - сказал глава палаты депутатов.

Окамура считает, что в этом есть коррупционный интерес, в том числе со стороны украинских чиновников.

"Денежные потоки ведь текут во всех направлениях, и каждый на этом бизнесе что-то урвёт. Западные фирмы и правительства, а также украинские воры вокруг зелёной хунты, которые строят себе золотые туалеты. Пусть воруют, но уже не из нашего кармана, и пусть такая страна (как Украина - Ред.) не будет в Европейском Союзе", - сказал спикер чешского парламента.

На слова спикера отреагировал в Фейсбуке посол Украины в Чехии Василий Зварич. По словам дипломата, "оскорбительные и наполненные ненавистью" заявления Окамуры в адрес Украины сформированы "под влиянием российской пропаганды". Он назвал "недостойными и неприемлемыми" заявления спикера.

Напомним, чешский премьер Андрей Бабиш заявлял, что пересмотрит инициативу Праги по закупке снарядов для Украины.

Как мы писали, Окамура в первый же день на посту спикера распорядился снять со здания парламента флаг Украины.