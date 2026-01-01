Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что никакой войны в Европе не будет.

Об этом глава чешского правительства заявил в новогоднем обращении.

"Желаю, чтобы 2026 год был годом мира! Я верю, что так и будет. Вместо поиска путей к урегулированию мы слышим все чаще речи, что война неизбежна, что она придет к нам через два или три года. Это безответственная политика. Политики не должны пугать войной. Они ответственны за то, чтобы войны прекратились. Я отвергаю тезис о том, что мир – это выражение слабости. Справедливый и постоянный мир – обязанность по отношению к нашим детям и их будущему", – сказал Бабиш.

Напомним, ранее Бабиш заявил, что 7 января Совет безопасности Чехии обсудит судьбу "чешской инициативы" по поставке снарядов Украине. Он отметил, что никакие средства чешских граждан не пойдут на закупку оружия и поддержку войны в Украине, а новое правительство должно сосредоточиться на путях прекращения конфликта.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Украина может потерять Чехию как важного союзника в Европе.

