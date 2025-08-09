Украина может потерять важного сторонника в Европе - Чехию.

Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Так, по данным предварительных опросов, в Чехии на предстоящих осенью парламентских выборах лидирует бывший премьер-министр и глава партии ANO Андрей Бабиш, который критикует помощь Украине, выступает за быстрые мирные переговоры с Россией и заявляет о готовности прекратить поставки оружия, включая закупку боеприпасов для ВСУ.

В случае своей победы Бабиш не исключает объединения с другими силами, выступающими против поддержки Украины, и готов отказаться от оборонных обязательств, согласованных в НАТО.

Хотя в прошлом, занимая пост премьера, Андрей Бабиш жёстко реагировал на действия российских спецслужб и выдворял дипломатов, эксперты отмечают, что его нынешняя позиция может ослабить единство Запада в вопросе военной и политической поддержки Киева.

Напомним, президент Чехии Пётр Павел советует Украине согласиться на временную оккупацию части территории ради выживания.

