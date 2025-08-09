Британия подтвердила, что сегодня состоится совещание по вопросам безопасности с участием представителей Украины, США и Европы.

Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, саммит проведут британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Премьер-министр Кир Стармер сегодня утром разговаривал с президентом Украины Зеленским. Они с нетерпением ожидают встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и США. Они согласились, что это будет жизненно важный форум для обсуждения прогресса на пути к обеспечению справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении представителя британского правительства.

При этом отмечается, что в этой встрече примет участие и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Тем временем президент РФ Владимир Путин созвонился с лидером Китая Си Цзиньпином. В Китае положительно оценили контакты США и РФ по Украине.

