В США снова пишут о возможных условиях урегулирования российско-украинского конфликта путём трёхсторонних переговоров.

Статью публикует американская деловая газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских чиновников.

По словам анонимных собеседников издания, деэскалация будет включать два этапа:

на первом Киев выведет войска из Донецкой области, остальная линия фронта будет заморожена.

после этого состоится второй этап, на котором Белый дом и Кремль согласуют окончательный мирный план, что позже будет обсуждён с Банковой.

В рамках этого предложения российский президент, по словам источников, пообещал, что его правительство примет закон, которым обязуется в дальнейшем не нападать на Украину или Европу.

Ранее в Bloomberg писали, что Путин может дать старт мирным переговорам, если на них будут обсуждать обмен территориями.

Война в Украине продолжается 1262-й день. Последние новости с ключевыми событиями 8 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на трёх участках у границы Днепропетровской области в районе села Удачного, сообщает Deep State. Также неприятель получил продвижение в направлении посёлка Родинского и к северу от Часова Яра. Путин и Трамп договорились в ближайшее время провести личную встречу по Украине.

