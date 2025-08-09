Глава РФ Владимир Путин согласился прекратить войну, если Украина согласится уступить всю территорию Луганской и Донецкой областей.

Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на источники, осведомленные о переговорах представителя президента США Стивена Уиткоффа и представителей стран НАТО.

Издание пишет, что такие планы вызвали беспокойство у Киева и Европы.

"У некоторых участников разговора сложилось впечатление", что Путин согласился отказаться от своих притязаний на всю территорию Херсонской и Запорожской областей.

Уиткофф сказал, что "Путин согласился заморозить нынешние позиции России в этих регионах. Это оставит значительную часть обеих областей под российской оккупацией, включая стратегическую Запорожскую атомную электростанцию".

При этом отмечается, что в Украине и Европе к этим инициативам настороженное отношение.

"Украина и несколько союзников по НАТО в частном порядке обеспокоены тем, что Трамп может согласиться с предложениями Путина о прекращении войны, не принимая во внимание их позиции", - говорится в статье.

Украинские официальные лица говорят, что они не понимают деталей российского предложения и позиции США. Чиновник из Киева сообщил, что даже если президент Украины Владимир Зеленский согласится с требованиями Путина, ему придется провести референдум, "потому что он не может уступить территорию по конституции Украины".

Также высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, "чтобы попытаться достичь общих позиций". Логистика такой встречи все еще обсуждается, в том числе кто примет в ней участие.

Напомним, американский глава Дональд Трамп объявил, что встретится с Путиным в следующую пятницу на Аляске.

Ранее в Украине скептически оценили идею встречи Трампа и Путина. В Киеве опасаются, что Кремль может использовать переговоры как инструмент давления.