Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина пройдёт 15 августа на Аляске.

Об этом заявил американский глава на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

"Долгожданная встреча между мной, президентом США и президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска. Дополнительная информация будет представлена позже", - написал Трамп.

При этом дату и место встречи Путина и Трампа уже подтвердил и помощник Путина Юрий Ушаков.

Он заявил, что выбранное место встречи - Аляска - символично из-за географической близости двух стран. Ушаков также заявил, что президенты сосредоточатся на обсуждении "вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса".

Кроме того, он анонсировал следующую встречу Путина и Трампа, но уже на российской территории.

"Если же заглядывать вперед, то естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов Путина и Трампа провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано", - заявил Ушаков.

Ранее в Украине скептически оценили идею встречи Трампа и Путина. В Киеве опасаются, что Кремль может использовать переговоры как инструмент давления.

В Государственном департаменте США сообщили, что уже начали подготовку к встрече лидеров стран.