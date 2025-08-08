Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин готовы к встрече.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Рэймонду Арройо в эфире программы The World Over на католическом телеканале EWTN.

"Надеюсь, встреча состоится. И я думаю, президент готов к ней. Думаю, Путин дал понять, что готов к ней. Очевидно, что встреча должна быть о чём-то. Нам нужно будет добиться здесь определённого прогресса, прежде чем такая встреча станет плодотворной и стоящей", – сказал он.

По его словам, сейчас все еще есть разрыв между условиями мира от РФ и тем, на что согласна Украина, но Штаты пытаются его сократить.

"Впервые за весь этот процесс есть хотя бы некоторое понимание того, что нужно россиянам для урегулирования, для прекращения этой войны. С дипломатической точки зрения. Я не утверждаю, что то, что нужно россиянам и то, что нужно Украине, – одно и то же. Есть разница, и здесь есть разрыв. Мы будем работать над этим даже сегодня, как только я уйду отсюда, и вопрос для нас сейчас заключается в следующем: сможем ли мы сократить разрыв между украинской и российской сторонами по этому вопросу достаточно близко, чтобы президент мог приехать в рамках любой встречи и, возможно, приблизиться к соглашению?" – рассказал Рубио.

Ранее СМИ передавали, что встреча президентов запланирована на конец следующей недели.

Вчера Рубио говорил, что для подготовки встречи требуется много работы.