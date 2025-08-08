Анализируем итоги 1262-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ перешла через реку Волчья и закрепилась на территории Днепропетровской области в районе Дачного, свидетельствует карта Deep State.

Это первое закрепление РФ на Днепропетровщине, которое зафиксировал военный телеграм-канал.

При этом российские военные утверждают, что контролируют Дачное, а также еще два села в Днепропетровской области - Малиевку и Сичневое. Украина этого не подтверждала.

Также россияне продвинулись у границы области в Зеленом Гаю.

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. По словам украинского бойца с позывным "Мучной", населенный пункт Перше Травня (Леонтовичи) находится под фактическим контролем россиян, которые пытаются закрепиться. Основные столкновения идут за Троянду, где РФ давит с южного фланга, стремясь продвинуться ближе к Покровску.

Несмотря на то что часть позиций удерживается, это не меняет общей ситуации — противник действует агрессивно и пытается расширить плацдарм, поддерживая атаки огнем и проводя ротации личного состава, пишет "Мучной".

Подступы к Покровску с юга находятся под контролем украинских сил, однако РФ пытается расшатать оборону локальными атаками. Отмечается заметное присутствие диверсионно-разведывательных групп в районе дач, а также восточнее — в микрорайонах Лазурный и Шахтерский.

Очередные продвижения у россиян и в Серебрянском лесу, где РФ в ежедневном режиме занимают новые позиции.

Россия в ближайшие месяцы может добиться стратегического прорыва на фронте. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты Bild Юлиан Репке.

По его словам, в ряде районов на востоке Украины российские войска за последние два года создали условия для того, чтобы в течение нескольких месяцев либо захватить, либо блокировать четыре группы городов. В этот список он включает Покровск и Мирноград, Константиновку, Часов Яр и Торецк, Северск и окрестности, а также Купянск с районом восточнее реки Оскол.

Репке утверждает, что в этих направлениях российские силы заняли сотни небольших населенных пунктов и сформировали полуокружения городов, в некоторых случаях — с трех сторон. По его оценке, для полного перерезания снабжения и захвата до тысячи квадратных километров территории им потребуется продвинуться лишь на несколько километров.

Он считает, что такой сценарий может приблизить Россию к захвату всего Донбасса и создать угрозу Славянску и Краматорску, а также открыть возможности для переправы через Оскол и наступления на Харьков. В дальнейшем, по его словам, возможны удары и в других направлениях, включая Запорожскую и Днепропетровскую области.

"Это развитие событий ясно показывает: наступление на востоке ни в коем случае не является просто тактическим, но имеет потенциал привести к стратегическому прорыву в ближайшие месяцы", - добавил Репке.

Встреча Путина и Трампа. Прогнозы

Главная тема на сегодня - о чем будут договариваться Путин и Трамп на своей предполагаемой встрече.

Правда, пока нет точной информации, где и когда она состоится.

Как вариант - в Риме уже в следующий понедельник, сообщил приближенный к республиканцам телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Однако отмечается, что встреча может состояться и позже следующей недели, а местом будет выбрано другая страна Европы или мира. Или же вообще сорваться, "поскольку президент Украины Владимир Зеленский заявил США, что не уступит никаких территорий в рамках мирного соглашения с Россией и что сделать это может только украинский парламент".

Российские агентства опровергают, что встреча будет в Риме и вообще в Европе. По их данным встреча может пройти в одной из арабских стран. Сам Путин еще вчера говорил об ОАЭ. А Лукашенко предложил провести встречу Трампа, Зеленского и Путина в Минске.

Второй сложный вопрос - повестка переговоров.

Wall Street Journal пишет, что Путин может предложить закрепить за Россией контроль над частью захваченных украинских территорий - в обмен на вывод войск из других районов. Трамп может это одобрить, призвав Украину и союзников принять это предложение.

Но "в Киеве и других европейских столицах, вероятно, отвергнут такой план, что сыграет на руку Путину" - поскольку Трамп может обвинить Украину в продолжении войны. Если ситуация пойдет по такому сценарию, Трамп может прекратить разведывательную и военную поддержку Украины.

"США также могут полностью выйти из дипломатического процесса, оставив Москву и Киев продолжать то, что Трамп давно называет "войной Байдена"", - предполагает газета.

Bloomberg инсайдит о том, что США и РФ обсуждают сделку, которая закрепит за Кремлём владение Крымом и всем Донбассом.

Речь идёт о признании российского контроля не только Крыма (как, судя по всему, было в предыдущей версии соглашения), но и всего Донбасса - что потребует от Зеленского отвода войск из Луганской и Донецкой областей. Издание уточняет, что это требование Путина.

Взамен Россия остановит наступление в Херсонской и Запорожской областях по текущей линии фронта.

В статье не указано, согласен ли с этим требованием Трамп. Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что "США работают над тем, чтобы получить поддержку Украины и ее европейских союзников в отношении этой сделки, которая далеко не является определенной".

"Вывод украинских войск из Донецкой области стал бы крупной победой для Путина, который давно стремится к прямым переговорам с США, отстранив от них Украину и ее европейских союзников. Зеленский рискует получить предложение, которое он должен будет или отклонить, или принять, согласившись на утрату украинской территории", - пишет издание.

По словам источников, обсуждаемое соглашение направлено в основном на замораживание войны и подготовку почвы для технических переговоров по окончательному мирному урегулированию.

Напомним, ранее Путин требовал вывод украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Вероятно, если информация Bloomberg верна, свое согласие на вывод украинских войск только из Донецкой и Луганской областей Путин может подавать как компромисс со своей стороны. Реакции украинских властей на статью Bloomberg пока не было.

Как мы уже писали, сделка в формате "прекращение огня + территории" - это наиболее реалистичный вариант договоренностей, которые могут быть достигнуты Путиным и Трампом. Публикации в западной прессе это фактически подтверждают. Однако такие договоренности уже пытались заключить весной - но Киев при поддержке Европы их отверг. Какая ситуация сейчас?

В западных СМИ на данный момент царит очевидный скепсис. Общий настрой - "встреча не приведет к прорыву", "Путин будет стоять на своем и Трампу не удастся с ним договориться" и т.д.

Однако при этом почему-то мало кто обратил внимание на вчерашнюю ключевую фразу помощника Путина Ушакова. Он сказал, что Трамп передал некие предложения по Украине и в Кремле сочли их вполне приемлемыми (сами условия официально пока никем не разглашаются, хотя версии уже начинают публиковать по медиа).

За все время переговоров это первый раз, когда Москва официально заявляет о согласии на условия Трампа по прекращению огня в Украине. Собственно, поэтому и стала возможной сама встреча Путина и Трампа. Другой вопрос, что условия эти могут к моменту встречи измениться.

По одной из версий именно так произошло в начале мая: Москва была согласна на предложенный Трампом план, предусматривавший перемирие по линии фронта, признание российского статуса Крыма со стороны США, снятие антироссийских санкций, гарантии не вступления Украины НАТО. Но затем этот план был переработан с участием европейцев и Киева, часть ранее согласованных с Москвой пунктов оттуда вычеркнули, и Путин его отверг.

Не исключено, что нечто подобное могут попытаться сделать и сейчас. Попытки уже предпринимаются. Например, через СМИ вчера со ссылкой на "анонимных чиновников Белого дома" прошла информация о том, что Вашингтон якобы ставит условием встречи Путина с Трампом встречу президентов России и Украины. Трамп это вчера лично опроверг, но ситуация показательная с точки зрения стремления определенных кругов переиграть договоренности. Характерно, что вброс этот, в том числе, осуществлялся через издание New York Post, близкое к "ястребиному" крылу Республиканской партии. И, вероятно, это будет не последняя попытка изменить "план Трампа" до такой степени, чтоб Путин его гарантировано отверг.

Если же предложения Вашингтона к моменту встречи Трампа и Путина останутся неизменными и они утвердят условия прекращения огня, то встанет другой вопрос - примут ли их Зеленский и Европа?

Судя по всему Вашингтон условия эти уже сообщил Киеву и европейцам (после визита Уиткоффа в Москву Трамп говорил с Зеленским и руководителями стран Европы).

Открытых возражений с их стороны не прозвучало. Но, судя по запускаемым в СМИ (прежде всего британским) волнам, недовольство и желание переиграть условия присутствует. Правда, если Трамп будет на них жестко настаивать, то у украинских властей и Европы будет немного шансов их отвергнуть.

В этом контексте показательно сообщение издания "РБК-Украина". Со ссылкой на источник оно пишет, что после встречи с Уиткоффом и перед встречей с Трампом Кремль обсуждает, от каких территорий Россия готова отказаться в Украине ради заключения сделки. Заявляется, что обсуждения проходят в формате многочасовых обсуждений на заседании Совбеза.

РБК-Украина - это издание, которое часто публикует инсайды по линии Офиса президента. И эту новость подхватили многие связанные с Банковой украинские телеграм-каналы.

Естественно, степень достоверности этой информации неизвестна. Но, в данном случае, примечателен сам настрой публикации - он позитивный в отношении хода переговоров между США и РФ. И даже в чем-то победный - в статье РБК-Украина проводится мысль, что "Трамп додавил Путина угрозами вторичных санкций".

И это может быть косвенным признаком того, что Зеленский, вопреки прогнозам многих западных СМИ, на этот раз согласился с предложенным Трампом планом и не будет ему сопротивляться (напомним, ранее о приемлемости этого плана заявили и в Кремле).

О том, что готовятся некие серьёзные решения свидетельствует и частота звонков Зеленского и Путина.

Путин за вчерашний вечер и сегодня поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином и премьером Индии Моди, президентами Беларуси, Казахстана, Узбекистана и ЮАР, с которыми обсуждал Украину. Также лично в Кремле он принял советника премьера Индии и президента ОАЭ.

В свою очередь Зеленский созванивался с канцлером Германии, президентами Франции, Латвии, Еврокомиссии, премьерами Польши, Италии, Албании, директором МВФ, лично принял главу МИД Румынии.

При этом среди мировых лидеров неожиданную роль в организации встречи Путина и Трампа уже сыграл президент Беларуси. Лукашенко играет роль посредника в переговорах США и РФ с момента возвращения Трампа в Белый дом, сообщает журналист Time Саймон Шустер.

Он рассказал, что с начала года начал получать от Минска настойчивые предложения провести интервью, за которые представитель администрации Лукашенко даже был готов заплатить заплатить. Сначала Шустер не понимал мотивов властей Беларуси, но затем узнал, что Лукашенко ведёт переговоры с США, "предлагая свои услуги в качестве своего рода шептуна Путина".

Президент Беларуси говорил американцам, что Путин хочет мира и готов идти на компромиссы, консультировал американских чиновников, как поддерживать переговоры с Кремлём в нужном русле, и заверял в готовности России к добросовестным переговорам, несмотря на продолжающиеся бомбардировки Украины. При этом он говорил о перспективе Нобелевской премии мира для Трампа в случае успеха.

Американцы "подыграли", и как минимум пять раз посещали Минск, а также посчитали "очень ценным" использовать Лукашенко как "канал связи" с Путиным, чтобы "продвинуть идею саммита между Путиным и Трампом", так как "надеялись, что это поможет выйти из тупика в мирном процессе". В том числе эти усилия Лукашенко позволили сейчас выйти на переговоры о личной встрече.

Шустер пишет, что несмотря на регулярные отказы Путина от прекращения огня в Украине Лукашенко все время передавать американцам совершенно иной сигнал: Путин хочет мира и он готов пойти на уступки.

"Эти сигналы питали надежды в Белом доме на скорый дипломатический прорыв и помогли подготовить почву для того, чтобы 6 августа США и Россия объявили о скорой личной встрече своих лидеров. Теперь исход войны, длившейся более трёх с половиной лет, может зависеть от двух ядерных сверхдержав", - говорится в статье.

Ещё один сигнал, который Лукашенко передавал американцам - к Путину нужно относиться с уважением. Он говорил, что всё может рухнуть, если Трамп не будет вести себя с Путиным с достаточным уважением.

"Во имя мира, возможно, вам придётся проявить немного хитрости и пойти на некоторые уступки. Даже если вы не можете понять Путина, относитесь к нему как к человеку", - сказал Лукашенко.

"Другими словами, история тайных переговоров через Беларусь может стать прелюдией к капитуляции Украины", - делает из всего этого вывод Саймон Шустер.

Продолжение сопротивления мобилизации

В Украине продолжаются случаи группового сопротивления военкомам при попытке мобилизации.

Волынский ТЦК сообщает о нападении гражданских лиц на его автомобиль в селе Соловичи. В атаке участвовал и староста села.

Во время проверки документов мужчина попытался убежать, а другой запрыгнул на капот автомобиля ТЦК и камнем разбил лобовое стекло. Следом бить авто начала женщина. Подбежал еще мужчина с гаечным ключом, разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке.

Затем грузовики заблокировали авто, его окружили около 10 человек и начали бить толпой.

Продолжение получила сегодня и другая история. На днях в Ровно гражданские заблокировали на дороге бусик ТЦК, требуя освободить мобилизованного.

Два гражданских автомобиля прижали бусик ТЦК к обочине и заблокировали, допустив столкновение. ТЦК вызвали полицию и закрылись внутри автомобиля вместе с мобилизованным, пока шесть гражданских "вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного".

В итоге освободить мужчину им не удалось, по нападавшим работает полиция.

Как оказалось, мобилизованным, которого пытались освободить, был депутат-миллионер от партии "Свобода" Костопольского горсовета Виктор Москвич.

По данным СМИ, Москвич не прибыл в учебный центр и его задержали ТЦК. По дороге автомобиль военкомата догнала и подрезала машина, в которой были несколько крепких мужчин, началась потасовка. Вскоре приехала "скорая", Москвича забрали в больницу с диагнозом "инфаркт". Полиция была на месте, но не вмешивалась. Уголовное дело не начато.

В своей декларации Москвич указал, что имеет 27 млн грн, 5 транспортных средств и 3 компании. Он является руководителем ОО "Эра развития" и преподает в частном вузе "МЭГУ имени академика Степана Демьянчука".

Почему участились бунты против ТЦК и к чему они могут привести, мы анализировали в отдельном материале.