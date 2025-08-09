В субботу, 9 августа, в Украине идет 1263-й день войны с Россией.

10:25 Очередь в Одесский военкомат за отсрочками.

10:02 В пригороде Херсона под обстрел попал пассажирский автобус. Погибли два человека, десять ранены, сообщают власти.

09:00 Зеленский записал утреннее обращение, где заявил, что территории Украина отдавать не будет.

08:52 Российские войска захватили два села на границе Днепропетровской области

08:42 Путин согласился прекратить войну, если Украина согласится уступить всю территорию Луганской и Донецкой областей.

Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на источники, осведомленные о переговорах представителя Трампа Уиткоффа и представителей стран НАТО.

Издание отмечает, что у Киева и Европы такие планы вызвали беспокойство.

"У некоторых участников разговора сложилось впечатление", что Путин согласился отказаться от своих притязаний на всю территорию Херсонской и Запорожской областей.

Уиткофф сказал, что "Путин согласился заморозить нынешние позиции России в этих регионах. Это оставит значительную часть обеих областей под российской оккупацией, включая стратегическую Запорожскую атомную электростанцию". Подробнее...

08:20 Встреча Трампа и Путина пройдёт 15 августа на Аляске, заявил Трамп.

"Долгожданная встреча между мной, президентом США и президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска. Дополнительная информация будет представлена позже", - написал Трамп.

Помощник Путина Юрий Ушаков уже подтвердил дату и место встречи Путина и Трампа. Он заявил, что выбранное место встречи - Аляска - символично из-за географической близости двух стран. Также Ушаков заявил, что президенты сосредоточатся на обсуждении "вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса".

Кроме того, он анонсировал следующую встречу Путина и Трампа, но уже на российской территории.

"Если же заглядывать вперед, то естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов Путина и Трампа провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано", - заявил Ушаков.