По подозрению в убийстве украинского юриста Андрея Портнова в Германии задержан гражданин Украины Азизов Александр Азизович 1981 года рождения, выходец из Шахтерска Донецкой области.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По версии следствия, Азизов совершил убийство вместе с братом Вили Азизовым, тоже гражданином Украины из Донецкой области, который в настоящее время скрывается на территории России. Во время покушения оба были вооружены огнестрельным оружием.

Братья Азизовы многократно фигурировали в уголовных делах в Украине. В 2007 году Александр был подсудимым по делу об изготовлении и ношении огнестрельного оружия, однако приговора не получил. Но в том же году вместе с братом Вили был осуждён за незаконную добычу угля в так называемых копанках. В 2014–2015 годах Азизов 13 раз контактировал с Павлом Барановым, причастным к деятельности "Союза добровольцев Донбасса". Также он пользовался российскими телефонными номерами.

Как минимум с 2020 года Александр Азизов, по всей видимости, постоянно проживал в Ростове-на-Дону, что подтверждается утечками из баз данных интернет-провайдеров и медицинских центров РФ. При этом он регулярно бывал в Украине. В 2021 году в Харькове он обновил заграничный паспорт. Есть информация о его въезде в октябре 2021 года из России в Украину через КПП "Гоптовка". При этом сведения о его выезде обратно отсутствуют.

Кроме того, в 2021 году Александр попался в Украине на управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

В июне 2024 года Александр Азизов был осужден в России за незаконное выращивание наркотических растений. С октября 2024 года он находится в розыске МВД РФ.

Дочь Александра Азизова Ляна проживает на захваченной территории Луганской области и является активной участницей сообщества "Волонтёры-медики ЛНР".

Что касается Вили, то в 2022–2023 годах он жил в Харькове и основал агрофирму в Кременчуге. 27 октября 2023 года он выехал из Украины автобусом через границу с Польшей. С 2018 по 2023 год Вили Азизов 105 раз пересекал государственную границу в направлении РФ, Польши и Молдовы.

В целом братья неоднократно фигурировали в следственных разработках как контрабандисты наркотических веществ из России в Украину, а также как лица, владевшие самодельным огнестрельным оружием и гранатами.

Информацию о наличии у братьев российского гражданства подтвердить не удалось.

Также правоохранители разыскивают третьего соучастника покушения, обеспечивавшего отход киллерам. Его данные установлены испанскими правоохранительными органами, он объявлен в розыск.

По словам собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах, в мае 2025 года украинской стороне отказали в создании совместной следственной группы по делу Портнова, а когда представители украинской правоохранительной системы прибыли в Испанию для сбора доказательств, их задержали в момент попытки получить видео с камер наблюдения. Тогда нежелание испанцев сотрудничать со страной, гражданство которой имел Портнов, объясняли отработкой версии о возможной причастности граждан Украины к резонансному убийству.

Напомним, Портнова убили в мае прошлого года в Мадриде, у американской школы в районе Посуэло, куда он привез своих детей. Киллер произвел четыре выстрела в грудь и один в голову, когда Портнов возвращался к своему автомобилю. После убийства стрелок скрылся на мотоцикле.

По данным СМИ, власти Германии рассматривают вопрос об экстрадиции подозреваемого в убийстве украинского юриста.