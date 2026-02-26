Власти Германии рассматривают вопрос об экстрадиции подозреваемого в убийстве известного украинского юриста Андрея Портнова.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ответ прокуратуры Кельна.



В прокуратуре заявили, что не могут дать подробную информацию о деле, так как "речь идет о продолжающейся процедуре экстрадиции с международным участием".

Однако в какую страну может быть экстрадирован подозреваемый, в прокуратуре не уточнили.



Ранее в полиции Испании сообщили 25 февраля, что в задержание в Хайнсберге произведено совестно с оперативной группой Федерального ведомства по уголовным делам Германии (BKA).

На запрос DW однако в ведомстве ответили, что "это задержание не проводили сотрудники BKA".

Напомним, за убийство Портнова задержан гражданин Украины, а именно выходец из Донецкой области.

Как мы писали, Андрея Портнова убили в мае прошлого года в Мадриде, у Американской школы в районе Посуэло, куда он привез своих детей.

Киллер произвел четыре выстрела в грудь и один в голову, когда Портнов возвращался к своему автомобилю. После убийства стрелок скрылся на мотоцикле.

Что известно о Портнове и его гибели, мы рассказывали в отдельном материале.