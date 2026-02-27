Посол Украины в Великобритании ВСУ Валерий Залужный возглавил рейтинг доверия жителей Украины к публичным персонам с показателем 63%. Не доверяют ему 22% респондентов.

Такие результаты показало исследование международной компании Ipsos.

На втором и третьем месте рейтинга расположились боксер Александр Усик и руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, которым доверяют, соответственно, 56% и 55%, а не доверяют 22-23% опрошенных. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 49% опрошенных, и по этому показателю он занимает четвертое место в рейтинге. Не доверяют Зеленскому 38%.

Положительный баланс доверия есть у главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима (ему доверяют 39%, не доверяют 29%) и мэр Харькова Игорь Терехов (доверяют 30%, не доверяют 25%). Командиру Третьего армейского корпуса Андрею Билецкому доверяют и не доверяют одинаковое количество людей: по 26%.

У других публичных деятелей рейтинг доверия отрицательный. Самый высокий уровень недоверия у народных депутатов: главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко (70%, доверяют ей лишь 14%), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко (63%, доверяют ему 24%), главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко (62%, доверяют ему 8%).

Опрос проходил 13-19 февраля, в нем приняли участие 2003 человека старше 18 лет.

Напомним, на днях Усик в беседе с пранкерами намекнул на свои президентские амбиции.

Почему в Украине начался предвыборный ажиотаж, мы анализировали в отдельном материале.