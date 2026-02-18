Украинский боксер Александр Усик выразил готовность сесть в президентское кресло и раскритиковал действующую власть за масштабную коррупцию.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые утверждают, что поговорили со спортсменом от имени президента Польши Кароля Навроцкого.

В разговоре находящийся в Испании боксер на английском языке комментировал ситуацию в стране, в том числе проблемы с электричеством: "Большой хаос! Президент должен делать больше!"

На вопрос, готов ли он сам возглавить Украину, спортсмен ответил: "Может быть. Но это очень сложно. Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание".

Усик также раскритиковал украинскую власть за высокий уровень коррупции: "Это большая проблема. Если ее не победим - у нас нет будущего". Он добавил: "Если вы (чиновники-коррупционеры - Ред.) плохо относитесь к Украине, уходите, убирайтесь прочь. Я не знаю, может, на линию фронта".

О Владимире Зеленском боксер сказал следующее: "Иногда я вижусь с ним, потому что это президент Украины, но он не мой друг".

Отдельно в разговоре собеседники затронули тему исторических фигур, и Усик сказал: "Бандера для меня не герой!"

Также спортсмен высказался против давления на Украинскую православную церковь: "Это удар для нашего народа. Нельзя разделять людей. Не трогайте людей!"

Сам Усик такого разговора не подтверждал.

Год назад спортсмен намекал, что хочет завершить карьеру в боксе.

Как мы писали, Усика вносили в базу "Миротворец" за участие в документальном фильме о православии.