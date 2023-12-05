Минэкономики Германии заявило, что российские пранкеры поговорили с вице-премьером Робертом Хабеком от имени "африканского политика".

Об этом пишет немецкое издание Welt.

Перед этим пранкеры Вован и Лексус рассказали, что Хабек посетовал на сложную ситуацию на фронтах в Украине.

"Множество солдат умирают каждый день. И не стоит ожидать, что война скоро закончится. Не похоже на то. В этой связи нам следует ожидать, что конфликт продолжится, возможно, на протяжении следующего года", - сказал вице-канцлер.

Также, по версии пранкеров, Хабек признал, что большая часть украинского зерна поставляется не в Африку, а в страны ЕС.

Минэкономики Германии опубликовало комментарий, в котором признало факт данного разговора, однако сообщило, что тот его вариант, который опубликовали пранкеры из РФ, является выборочной склейкой фрагментов диалога.

Ранее премьер Италии призналась пранкерам, что все уже устали от войны в Украине. После этого один из её советников подал в отставку.

Мы также сообщали, что Вован и Лексус пообщались с Ангелой Меркель от имени Порошенко.