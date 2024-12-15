Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что ее атаковали пранкеры, которые пытались выдать себя за американских чиновников.

За последние дни ей поступило множество сообщений от лиц, выдававших себя за представителей американских властей. Они пытались получить контактные данные украинских чиновников или организовать "срочные" переговоры, заявляя о необходимости использовать "секретные" каналы связи.

"Коллеги, за последние дни получила на телефон кучу сообщений от пранкеров/злоумышленников, которые выдают себя за американских чиновников и либо просят прямые контакты наших чиновников, либо срочно переговорить (конечно, делая вид, что пишут с какого-то секретного телефона)", - написала посол.

По словам посла, сообщения были сделаны на "довольно высоком уровне исполнения". Она передала их в правоохранительные органы.

Напомним, летом глава МИД Британии Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров: он поговорил с неизвестными, выдававшими себя за Петра Порошенко.

А в прошлом году премьер Италии Джорджа Мелони призналась пранкерам Вовану и Лексусу, что все уже устали от войны в Украине. После этого один из её советников подал в отставку.