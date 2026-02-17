Во вторник, 17 февраля, в Украине идет 1455-й день войны с Россией.

08:16 В Одессе ночью был нанесён удар по энергетической инфраструктуре, также задело жилой дом и гаражный кооператив. Кроме того, пострадали склады.

08:04 Самолёт с российской делегацией уже прибыл в Женеву на переговоры. Российские СМИ сообщают, что перелёт длился девять часов "в облёт недружественных стран". В Швейцарию самолёт залетел через Италию.

08:00 Трамп призвал Украину быстро сесть за стол переговоров об окончании войны.

"Пока что Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Вот и всё, что я вам скажу. Мы на позиции, когда мы хотим, чтобы они сели [за стол переговоров]", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о его ожиданиях от предстоящей встречи в Женеве.

07:58 Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что третий раунд переговоров между представителями РФ, США и Украины в Женеве пройдет за закрытыми дверями.

"Представителям СМИ не разрешено присутствовать на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и США", - говорится в заявлении МИД Швейцарии.

07:50 Представители Трампа Уиткофф и Кушнер вылетели в Женеву для переговоров с делегациями России и Украины. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

07:41 В течение ночи ПВО уничтожила и перехватила 151 беспилотник над территорией РФ, сообщает российское Минобороны. Дроны летели над акваторией Черного и Азовского морей, над территорией Краснодарского края, Калужской, Брянской и Курской областей.

07:39 Запад Украины атаковали крылатые ракеты. Об этом сообщили Воздушные силы.

Также массированно атакуют беспилотники. Местные телеграм-каналы пишут о взрывах в Бурштыне и Ивано-Франковске.