Вашингтон посодействовал перелёту делегации РФ на переговоры в Женеву через закрытое для российских самолётов небо Европы.

Об этом сообщает государственное российское информагентство РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, именно благодаря участию американской стороны удалось согласовать пролёт самолёта через воздушное пространство государств Евросоюза. Кроме того, он добавил, что на текущий момент у представителей России нет никаких затруднений с получением въездных виз или логистическим обеспечением поездки.

При этом одни российские СМИ пишут, что российская делегация уже вылетела на переговоры в Женеву сегодня вечером. Другие - что она прибудет туда завтра утром.

Отметим, что впервые с начала полномасштабной войны столь высокопоставленная делегация РФ (а в ее состав входит, в том числе, глава ГРУ Игорь Костюков) будет пролетать над странами ЕС и НАТО. Это очевидный риск, так как может быть провокация в виде попытки сбить самолёт, чтобы сорвать переговоры и обнулить вероятность мирного урегулирования (а заинтересованных сторон в этом немало).

Но, видимо, американцы и россияне уверены, что этого не произойдет, если согласовали Женеву как место для переговоров.

Между тем, судя по данным сервиса Flightradar, самолёт с российской делегацией, который вылетел из Москвы в Женеву, полетит не по самому короткому маршруту через Польшу и Германию, а облетит Европу с юга.

По крайней мере, пока самолёт летит на юг.

Вероятно, в Швейцарию он залетит через Италию, где правит дружественная президенту США Дональду Трампу премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Напомним, украинская делегация уже прибыла в Женеву, о чем сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

