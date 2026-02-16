Начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков примет участие в завтрашних переговорах с украинской делегацией в Женеве, хотя российскую команду переговорщиков возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в делегацию также войдет заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

"Там (в Абу-Даби - Ред.) нашу группу возглавлял Костюков... Действительно, делегация будет расширена в этот раз: помимо Мединского там будет замминистра Галузин и другие официальные лица", - сказал Песков журналистам.

По словам спикера Кремля, "круг обсуждаемых вопросов будет шире, чем в Абу-Даби, включая тему территорий".

Напомним, первый раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США прошел 23-24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял Костюков. Он же был главой делегации и во время второго раунда, который состоялся 4-5 февраля там же, в Абу-Даби. Однако на прошлой неделе в Кремле сообщили, что московскую делегацию возглавит Мединский.

Что означает его возвращение в переговорную группу, мы разбирали в отдельном материале.