Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в организации покушения на генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ, первого заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба российских Вооружённых сил Владимира Алексеева и назвал преступление попыткой сорвать переговоры.

Об этом министр заявил на пресс-конференции.

"Теракт против генерал-лейтенанта Алексеева подтвердил нацеленность режима Зеленского на срыв переговоров", - заявил Лавров. И добавил, что это также является попыткой "сбить США с курса на достижение справедливого урегулирования".

Украинские СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента тоже сообщили, что покушение могла организовать третья сторона, чтобы сорвать мирные переговоры. Что это за третья сторона, на Банковой не уточнили.

Журналисты напомнили, что покушение произошло в момент переговоров, на которых ГРУ координирует российскую делегацию, и заявляют, что это покушение наименее выгодно Украине, поскольку она заинтересована в продолжении переговоров.

Отметим, что распространяют эту информацию СМИ, близкие к Офису президента. Официально же украинская сторона не комментировала покушение.

Российские телеграм-каналы пишут, что, по одной из версий силовиков, покушение на Алексеева могла совершить женщина-киллер.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утвердил для СБУ новые боевые операции против РФ. Большинство предыдущих покушений на видных лиц в России были организованы именно СБУ, о чем заявляла сама украинская спецслужба.

Сорвет ли покушение на замглавы ГРУ переговоры Украины с РФ, мы разбирали в отдельном материале.