В Москве взорвали авто с российским генералом
Во дворе жилого дома на юге Москвы взорвался автомобиль. При взрыве авто погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
Об этом сообщает Следком РФ.
"По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров", - говорится в сообщении.
По данным российских пабликов, под днище Kia Sorento был заложен самодельный взрывной механизм, который сработал через несколько секунд после начала движения.
Российские оппозиционные телеграм-каналы изначально предположили, что взорвать могли начальника управления оперативной подготовки российской армии генерала Фанила Сарварова.
По данным "Дождя", именно на Сарварова было зарегистрировано авто Kia Sorento, а сам он прописан недалеко от места взрыва.
Напомним, весной под Москвой в результате взрыва погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ.
А год назад в Москве подорвали командующего войсками химической защиты России.