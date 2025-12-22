Во дворе жилого дома на юге Москвы взорвался автомобиль. При взрыве авто погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Об этом сообщает Следком РФ.

"По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров", - говорится в сообщении.

По данным российских пабликов, под днище Kia Sorento был заложен самодельный взрывной механизм, который сработал через несколько секунд после начала движения.

Российские оппозиционные телеграм-каналы изначально предположили, что взорвать могли начальника управления оперативной подготовки российской армии генерала Фанила Сарварова.

По данным "Дождя", именно на Сарварова было зарегистрировано авто Kia Sorento, а сам он прописан недалеко от места взрыва.

Напомним, весной под Москвой в результате взрыва погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ.

А год назад в Москве подорвали командующего войсками химической защиты России.