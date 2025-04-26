В РФ погиб руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и ключевой разработчик систем РЭБ "Красуха" Евгений Рытников.

Об этом сообщают российские СМИ.

Автомобиль Рытникова взорвали при помощи самодельного взрывного устройства недалеко от границы с Украиной.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 апреля. Взрывное устройство под днищем авто сработало в тот момент, когда мужчина вместе со своим коллегой садился в салон.

Предварительно, взрывное устройство было начинено поражающими элементами, поэтому Рытников вместе с коллегой погибли на месте.

Как известно, РЭБ "Красуха" является комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дальнего действия и способен генерировать помехи, ослабляя навигационные системы. Главной целью комплекса является нейтрализация ударной и разведывательной авиации и, по данным СМИ, не имеет аналогов в мире.

Напомним, вчера в подмосковной Балашихе в результате взрыва авто погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик.

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