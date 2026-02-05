По всей Украине сложилась катастрофическая ситуация на дорогах.

Об этом свидетельствуют кадры, публикуемые телеграм-каналами.

О сложном положении написал в своем аккаунте и народный депутат Даниил Гетманцев, призвав к отставкам чиновников, работающих в дорожной отрасли.

"Средний снег и традиционная катастрофа на дорогах. И в городах, и за ними. Убежден, единственное правильное решение – кадровые выводы в отношении неэффективных менеджеров, точно попавшим в дорожную отрасль случайно. И снегоуборочная техника, песчано-солевая смесь остались на ярких презентациях реформаторов", - написал нардеп.

Весьма непростая ситуация на дорогах в Киеве. Из-за снега фуры массово застревают на подъемах, въезд в столицу стоит со стороны Житомирской трассы, пишут местные телеграм-каналы.

А мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что вчера дважды падал из-за гололедицы.

"Сегодня упал уже дважды. Оказалось, что делать приседания с утра недостаточно, чтобы удержаться на льду. Коммунальные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное. Но ситуация на дорогах действительно сложная. Будьте осторожны, пожалуйста!" - сказано в его публикации на Фейсбуке.

Напомним, в Украину после многих лет с мягкими зимами пришли сильные морозы и снегопады.

Тяжелые погодные условия осложняются обстрелами объектов энергетики, из-за которых люди сидят без света, транспорта, воды и тепла.