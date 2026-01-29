В Украину идет резкое похолодание с сильными морозами до -30 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в своем Telegram-канале, ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра.

По данным метеорологов, с 1 по 3 февраля ночами всюду ожидается -20...-27 градусов за исключением Закарпатья и южных регионов. В Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а также в Киеве температура может опуститься до -20...-25 градусов. Днем прогнозируется мороз -15...-22 градуса.

4–5 февраля синоптики ожидают постепенное ослабление морозов, начиная с западных и юго-западных регионов.

Также ГСЧС сообщает, что 29 января до конца дня в столице и Киевской области сохранится туман с видимостью 200–500 м. В связи с этим объявлен первый уровень опасности (желтый). Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

Отметим, что вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к очередной массированной атаке на украинскую инфраструктуру. Ранее он делал похожее заявление 12 января, отметив, что россияне "хотят воспользоваться холодом".

А замдиректора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский говорил, что украинцам не следует ожидать возобновления стабильных графиков отключений электроэнергии. По его словам, нужно готовиться к возвращению морозов, а с ними к новым ударам со стороны России.

Между тем в Сети пишут, что Киев и Москва договорились об энергетическом перемирии на время новых переговоров в ОАЭ, которые пройдут как раз 1-2 февраля.