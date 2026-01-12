Россия готовит новый массированный удар по Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении со ссылкой на данные разведки.

По словам Зеленского, россияне планируют применить дроны для истощения противовоздушной обороны, а также ракеты.

"Есть информация от разведки: россияне готовят новый массированный удар. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом", - сказал президент Украины.

Он добавил, что удар может произойти "в ближайшие дни".

Кроме того, Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в СБУ и в руководстве регионов.

"Продолжил кадровые изменения – и в регионах, и в Службе безопасности Украины. Будут еще решения", – сказал президент.

Напомним, на днях Зеленский раскритиковал мэра Киева Кличко за неготовность столицы к ударам по энергетике.

Между тем в Раде сообщили, что столичные ТЭЦ пока не починили после ударов баллистикой, против которой бессильна система ПВО Patriot.

Война в Украине идет 1419-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 12 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

