Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 ещё не удалось починить после ударов баллистическими ракетами на прошлой неделе.

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖК, депутат из "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

По его словам, от баллистических ракет защитить объекты энергетики в принципе невозможно.

"Ни одно защитное сооружение не защитило бы ни ТЭЦ-5, ни ТЭЦ-6 от баллистических ракет, которые прилетели по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкой ТЭЦ. К сожалению, даже комплексы "Пэтриот", насколько я знаю, не всегда могут сбивать баллистические ракеты. Защитное сооружение может уберечь тот или иной элемент на тепло- или гидроэлектростанции, или на подстанции "Укрэнерго" только от дронов или от крылатых ракет, но саму станцию ничем не защитишь. Практически одновременно подлетали дроны, крылатые и баллистические ракеты. Поэтому мы видим попадания и очень тяжелые последствия для Киева", - сказал нардеп.

На вопрос, удалось ли устранить последствия прилетов, он ответил отрицательно.

"Мы видели те последствия, которые показывал городской глава. Там крайне сложная ситуация и погода: -10 днем, а ночью -15...-17. Люди работают посменно, чтобы отогреть (замерзшие трубы - Ред.) и что-то сделать. Я надеюсь, что постепенно удастся возобновить обеспечение теплом всем горожанам. Но главное, чтобы не было повторных атак по нашим ТЭЦ", - сообщил Нагорняк.

Напомним, позавчера премьер-министр Юлия Свириденко пообещала до конца дня полностью восстановить подачу тепла в Киеве. Этого не произошло.

Вчера она перенесла срок нормализации работы коммунальных служб на четверг, заявив, что для улучшения ситуации "нужно время".