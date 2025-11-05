В Киеве нужно будет объявлять эвакуацию населения, если зимой столица останется без тепла на три дня.

Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью изданию "Телеграф".

"Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10°C и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов, б) эвакуацию. Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспектив, что они заработают в минус 10°C за три дня максимум, то это ситуация техногенной катастрофы", - сказал Харченко.

Ранее директор Центра исследований энергетики говорил, что некоторые города Украины зимой могут остаться и вовсе без отопления.

Напомним, недавно глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко спрогнозировал, что зимой температура в квартирах украинцев может опуститься до 12-14°С.

А перед этим депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев готовиться к отключениям электричества и тяжёлой зиме.

О том, что происходит с украинской энергетикой и чего ждать зимой, мы подробно писали в отдельном материале.