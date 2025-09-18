Грядущей зимой снова возможны блэкауты из-за обстрелов территории Украины со стороны РФ.

Такой прогноз в эфире канала "Новини.LIVE" дал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По его словам, на страну в любом случае будут совершать атаки.

"Будут атаки. Мы не успеем перекрыть все небо, будут долетать ракеты, будут долетать, к сожалению, и "Шахеды", и мы должны поработать над укрытиями и хранилищами на всех уровнях: и на законодательном, и на городском", - заявил Федоренко.

Ранее мы приводили прогноз служащего Вооруженных сил о том, что к зиме Россия будет запускать по стране тысячи "Гераней" в день.

А директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в свою очередь заявлял, этой зимой некоторые города Украины могут остаться без отопления. Постоянные обстрелы со стороны РФ могут усугубить положение в теплоэнергетике.

Война в Украине идет 1303-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1302-го дня. Главной фронтовой новостью среды стал заход армии РФ в Купянск Харьковской области не только с севера, но уже и с северо-запада. Негативные для Украины процессы отмечены и на других участках фронта. На днях к востоку от Константиновки ВСУ утратили все территории, которые были освобождены во время контрнаступления под Бахмутом летом 2023 года.

