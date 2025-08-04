К зиме Россия будет запускать по Украине тысячи "Шахедов" в день. Об этом заявил The Times украинский командир батареи, сбивающей беспилотники.

"К зиме мы будем видеть тысячи "Шахедов" в день, а наше правительство только сейчас начинает искать решения. Эти решения были нужны еще вчера", - заявил военный Одессит.

При этом он отметил, что теперь "Шахеды" стали маневрировать, пытаясь уклоняться от перехватчиков.

"Пару недель назад они значительно усовершенствовали "Шахед". Он чувствует, что на него кто-то нападает. Теперь они уклоняются. Перед самым столкновением начинают маневрировать. Мы были первыми, кто столкнулся с этим, потому что сбили очень много самолётов. Они испытали это на нас. Это новая проблема, которую мы пытаемся решить", - говорит Одессит.

По словам солдат Третьего армейского корпуса, производитель перехватчиков уже направил новое оборудование для противодействия таким маневрам.

Ранее сообщалось, что в июле россияне запустили по Украине столько дронов, как почти за весь 2024 год.

Также в РФ заявили, что их истребитель пятого поколения Су-57 оснащён гиперзвуковым оружием.

"В соответствии с государственным оборонным заказом Воздушно-космические силы ежегодно получают современные и модернизированные системы вооружения. Темпы поставок самолётов пятого поколения Су-57 увеличиваются, наряду с современными авиационными ударными комплексами и гиперзвуковым оружием", – заявил в интервью начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Максимцев.

Military Watch Magazine полагает, что речь может идти о воздушной модификации гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", которая развернута на российских надводных кораблях и подводных лодках.

Слухи о такой модификации ходят давно, но официальной информации было мало, и версия с "Цирконом" на борту Су-57 не подтверждена.

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