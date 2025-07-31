В июле россияне запустили по Украине столько дронов, как почти за весь 2024 год.

Об этом сообщил соучредитель платформы онлайн-новостей Conflict News Кайл Глен.

По его словам, после ночной атаки по Украине общее количество запущенных в июле дронов-камикадзе типа "Шахед" и имитаторов "Гербер" составило 6 297 единиц, что на 1 374% больше, чем в июле 2024-го.

Июль стал первым месяцем, когда Воздушные силы ВСУ зафиксировали более 6 000 дронов. Более того, за этот месяц Россия применила примерно столько же дронов, сколько за весь период с января по октябрь 2024 года.

Напомним, в ВСУ заявили, что Украине стало сложно сбивать реактивные "Герани", которые атаковали Киев ночью.

Между тем недавно генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг, координирующий помощь Киеву в Германии, говорил, что РФ планирует запускать по Украине до 2000 дронов одновременно.

Война в Украине идет 1254-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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