В ночь на 31 июля Киев атаковали реактивные дроны типа "Герань", которые в Украине чаще называют "Шахедами".

Об этом в комментарии прессе заявил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, беспилотники заходили на столицу с разных сторон, а после них началась ракетная атака.

"Есть предварительная информация, что были реактивные "Шахеды", которые уже не первый раз применяются по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины, города Киева. Сколько их было, именно реактивных "Шахедов", сейчас считают специалисты", - сказал Клименко.

По мнению спикера Воздушных Сил Юрия Игната, Украине стало сложно сбивать реактивные "Герани", потому что они летят со скоростью свыше 500 км/ч и маневрируют.

"Фактически на радарах такой дрон выглядит как крылатая ракета. Перехватывать такие цели могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем", - сообщил Игнат.

При этом профильный портал "Милитарный" заявил, что эти беспилотники недосягаемы для украинских дронов-перехватчиков, вертолетов, легкомоторной авиации и мобильных огневых групп. Если они летят на высоте 9 км, сбить их может только реактивная авиация или крупные зенитно-ракетные комплексы. А учитывая большую скорость, уменьшается время на реакцию.

Портал уточнил, что для сбивания таких дронов нужна полноценная зенитная артиллерия, оснащенная радарами, оптическими станциями и программируемыми снарядами.

"Такие средства не только являются ценными и дорогими в эксплуатации (стоимость одного программируемого снаряда калибра 35 мм достигает более 1000 евро), но и являются относительно редкими среди стран-партнеров и требуют длительного производства", - пишет военный портал.

Ранее мы рассказывали, что за последние месяцы и недели Россия существенно масштабировала завод в "Алабуге". На этом предприятии производят дроны "Герань".

Также мы приводили слова эксперта по связи Сергея Бескрестнова о том, что российская армия использует Сумы в качестве тестового полигона для испытания дрона "Италмас".