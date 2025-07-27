Американо-немецкая компания-разработчик программных продуктов Auterion до конца года передаст Украине 33 тысячи ударных систем для дронов, управляемых искусственным интеллектом.

Об этом сообщает британская газета The Financial Times.

Решение о поставке было принято после получения Auterion соответствующего заказа от Пентагона на сумму около 50 миллионов долларов.

Генеральный директор компании Лоренц Майер пояснил, что этот контракт является частью американской программы помощи Украине в сфере безопасности, но он не связан с обсуждаемой президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским "мегасделкой" по вооружениям.

Программное обеспечение Auterion уже используется в украинских боевых дронах, однако новые поставки, по словам Майера, будут "в 10 раз масштабнее" прежних объёмов помощи.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о необходимости для украинских производителей беспилотников обеспечивать способность ВСУ применять тысячу дронов-перехватчиков в сутки.

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