Российская армия использует Сумы в качестве тестового полигона для испытания дрона "Италмас". По этой причине необходимо создать план прикрытия прифронтовых городов.

Об этом сообщает эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш).

"Из-за того, что "Италмас" передает аналоговую картинку пилоту, который им управляет, помешать этому может комплекс РЭБ для подавления видео на диапазоне 3.3 ГГц. Но мы этого не делаем", - пишет Флеш.

Напомним, "Италмас" является гибридом "Ланцета" и "Герани", которую в Украине называют "Шахед". Он способен бить на 200 км, имеет боевую часть около 25 кг. Возможно, он также оснащен искусственным интеллектом. Внешне он очень похож на "Герань". Полёт на дальние дистанции он осуществляет с помощью двигателя внутреннего сгорания, который расходует топливо из баков, расположенных в крыле.

До этого Флэш заявил об угрозе того, что Россия разнесет всю Украину "Геранями".

Война в Украине идет 1252-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Малиевка Днепропетровской области. Украина этого не подтверждала. На карте украинского военного телеграм-канала Deep State Малиевка находится под контролем ВСУ, хотя линия фронта на этом участке вплотную приблизилась к границам Днепропетровской области.

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