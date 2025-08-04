В понедельник, 4 августа, в Украине идет 1258-й день войны с Россией.

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Последние новости

08:47 Российские военные паблики заявляют о захвате пограничного пункта "Гоптовка" в Харьковской области.

Об этом пишет также американский "Институт изучения войны", указывая, что это не подтверждённая информация.

08:10 Утром россияне из артиллерии обстреляли Антоновку Херсонской области. Смертельные ранения получил мужчина 1979 года рождения, сообщает глава ОВА Прокудин.

08:00 Одессу ночью атаковали ударные дроны, сообщает ГСЧС.

Наибольшие разрушения получила территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.

В Одесском районе поврежден частный дом.

07:46 В Одессе ночью был прилёт, после которого начался сильный пожар.

07:43 Представитель Трампа Стив Уиткофф может приехать в Москву в среду или четверг.

Об этом заявил президент США.

Он также подтвердил, что введет санкции против России после 8 августа - но не уверен в их эффективности.

"Будут санкции, но, похоже, они довольно хорошо умеют их обходить. Знаете, это хитрые ребята, и они неплохо справляются с обходом санкций, так что посмотрим, что будет. Но сейчас Стив сосредоточен на границе — я имею в виду ситуацию с Газой, обеспечением людей едой.

И, возможно, на следующей неделе, в среду или четверг, он поедет в Россию. Они хотят его увидеть. Они попросили о встрече, так что посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Трамп.