Голкипер футбольного клуба "Кривбасс" Игорь Омельченко самовольно покинул команду во время сборов в Словении и не вернулся в Украину, сообщил клуб в Facebook.

Сообщается, что клуб связался с 19-летним игроком, но тот отказывается возвращаться. В связи с этим "Кривбасс" принимает все необходимые меры для возвращения футболиста, а также ведёт коммуникацию с соответствующими органами.

Омельченко имеет действующий контракт ещё на один год, и клуб призывает его вернуться к выполнению своих обязательств.

Ранее также сообщалось, что нападающий харьковского "Металлиста-1925" Алексей Сидоров самовольно покинул Украину.

Харьковчане отправились на зарубежные сборы в Австрию, но Сидоров остался и начал подготовку с молодежной командой. Однако вскоре он перестал посещать тренировки без объяснения причин.

Позднее представители игрока сообщили, что Сидоров покинул страну. Эту информацию подтвердил и сам Сидоров, сославшись на семейные обстоятельства. В данный момент "Металлисту-1925" неизвестно, где находится футболист и каким образом он смог выехать за пределы Украины.

Осенью 2023 года двое сотрудников команды ФК "Кривбасс" также решили не возвращаться в Украину и скрылись в неизвестном направлении после выездного матча женской Лиги чемпионов, который проходил в Швеции. Беглецы - SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев.

Зимой каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись в Украину после зарубежных соревнований. Спортсмены отказались возвращаться после турнира в Венеции в конце декабря 2024 года.