Нападающий харьковского футбольного клуба "Металлист-1925" Алексей Сидоров самовольно покинул Украину.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Во второй половине сезона 2024/2025 года футболист выступал на правах аренды за "Колос" из Ковалевки Киевской области. Соглашение с этим клубом закончилось 30 июня 2025 года.

Поскольку харьковчане уже отправились на зарубежные сборы в Австрию до завершения аренды, Сидоров остался и начал подготовку с молодежной командой. Однако вскоре перестал посещать тренировки без объяснения причин.

Позднее представители игрока подтвердили, что он покинул страну. Эту информацию подтвердил и сам Сидоров, сославшись на семейные обстоятельства. В данный момент "Металлисту-1925" неизвестно, где находится футболист и каким образом он смог выехать за пределы Украины.

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