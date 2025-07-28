Игрок ФК "Металлист-1925" самовольно покинул Украину и не вернулся в клуб
Нападающий харьковского футбольного клуба "Металлист-1925" Алексей Сидоров самовольно покинул Украину.
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Во второй половине сезона 2024/2025 года футболист выступал на правах аренды за "Колос" из Ковалевки Киевской области. Соглашение с этим клубом закончилось 30 июня 2025 года.
Поскольку харьковчане уже отправились на зарубежные сборы в Австрию до завершения аренды, Сидоров остался и начал подготовку с молодежной командой. Однако вскоре перестал посещать тренировки без объяснения причин.
Позднее представители игрока подтвердили, что он покинул страну. Эту информацию подтвердил и сам Сидоров, сославшись на семейные обстоятельства. В данный момент "Металлисту-1925" неизвестно, где находится футболист и каким образом он смог выехать за пределы Украины.
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