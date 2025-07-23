Служащий Государственной пограничной службы бежал со своего поста на территорию соседней страны, оставив оружие в лесу.

Об этом сообщает закарпатский журналист Виталий Глагола в своём телеграм-канале.

По его информации, 29-летний штаб-сержант Виталий Гуга (родом из Ужгорода) вчера самовольно покинул место дислокации возле пограничного знака №336 в Закарпатье.

Мужчина оставил своё табельное оружие - автомат АК-74, пистолет Форт-12Р, бронежилет, спецсредства и другое снаряжение - прямо в лесу на своей позиции.

Рядом на контрольно-слежевой полосе нашли цепочку следов, которая уходит в направлении Венгрии. Всё указывает на то, что сержант ГПСУ незаконно пересёк границу своего государства.

Ранее в ходе ремонта приганичного моста на Закарпатье сварщик вырезал "окно в Европу" и сбежал в Венгрию.

Также мы сообщали, что НАБУ задержали депутата и "авторитета" из Закарпатья за организацию переправки уклонистов через границу.

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